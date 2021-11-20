Львівщина отримала ще понад 40 тисяч доз вакцини Pfizer

У п’ятницю, 19 листопада, Львівщина отримала ще 40 950 доз вакцини «Comirnaty» від «Pfizer-BioNTech». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Це – мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією «BioNTech» спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer»

Зазначимо, вакцина «Comirnaty» визнана у країнах Європи та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також нею рекомендують вакцинувати дітей віком від 12 років.

Загалом в області вже провели 1 421 991 щеплення, з них 672 826 – вакциною «Comirnaty».

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Графік роботи центрів вакцинації до 21 листопада дивіться за цим посиланням.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+. Станом на 11 листопада половина з них отримала хоча б одне щеплення.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Додамо, що кількість охочих до вакцинації в Україні дещо падає. Так, 14 листопада щеплення від ковіду отримали лише 97 373 українці, 15 листопада – 268 088 людей. Тоді як вкінці жовтня за добу в Україні робили рекордних понад 300 тисяч щеплень за добу.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. З графіком роботи на 8-14 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу.

Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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