У МОЗ розповіли оновлені тарифи на трансплантацію органів

В Україні оновили тарифи на пересадку органів: вартість трансплантації нирки становить близько 800 тисяч гривень, печінки – майже 1,5 млн гривень, кісткового мозку – від 1,8 млн гривень. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Нещодавно Кабмін оновив тарифи на пересадку органів. Трансплантація для українців є безоплатною, таку операцію оплачують коштом держбюджету. Відкориговані тарифи виглядають таким чином:

трансплантація печінки від живого донора – 1 579 165 грн (у 2020 році – 971 169 грн);

трансплантація печінки від померлого донора – 1 428 734 грн (у 2020-му – 929 125 грн);

трансплантація нирки від померлого донора – 801 071 грн (торік – 397 884 грн);

трансплантація нирки від живого донора – 788 314 грн (торік – 357 359 грн);

трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2 484 470 грн (у 2020-му – 1 360 141, 36 грн);

ТКМ від родинного донора – 1 874 969,08 грн (у 2020-му – 1 360 141,36 грн).

Щодо вартості пересадки серця, то за словами Віктора Ляшка, лікарні готують власні розрахунки, аналізуючи вже виконані операції. Тарифи на цей вид трансплантації теж будуть зростати.

Водночас глава МОЗ зауважив, що в Україні ціни на трансплантацію конкурентні, однак вони все одно є менші, ніж в сусідній Білорусі чи країнах Європи.

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Також Віктор Ляшко відзначив, що пересадку органів зараз проводять 22 українські медзаклади. Загалом такі операції можуть здійснювати 43 медустанови. Найбільший запит в Україні – на пересадку нирок. Трансплантації печінки щорічно потребують близько 1 тисячі пацієнтів, серця та легень – близько 300.

«Українці мають бути впевнені в тому, що за потреби вчасно отримають у своїй країні медичну допомогу методом трансплантації. Їм не потрібно збирати великі кошти для поїздки в іноземну клініку, бо таке лікування доступне у нас. Кожна держава віддає перевагу лікуванню свого громадянина. Так має бути і в Україні», – наголосив міністр охорони здоров’я.

Очільник МОЗ додав, що за останні два роки трансплантологія в Україні «зрушила з мертвої точки» і навіть припустив, що через 3-5 років ця сфера медицини вийде на новий рівень.

«Нам не потрібно вигадувати український трансплантаційний велосипед – можемо впровадити передовий світовий досвід, оминаючи помилки іноземних колег, які виправлялись із розвитком медичної науки. Думаю, через 3-5 років можна буде сказати, що трансплантація в Україні відбулась», – підсумував Віктор Ляшко.

Зауважимо, пересадка органів від посмертного донора в Україні стала можливою після прийняття Верховною Радою у 2018 році відповідного закону.

Якщо людина дає згоду стати донором після своєї смерті, то цю інформацію обов’язково вносять до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Також можна обрати «довірену особу», яка дасть відповідь після смерті потенційного донора. Водночас органи не використовуватимуть для операцій, якщо людина за життя була проти або не дозволили її родичі.

У МОЗ анонсували створення у «Дії» окремої опції, за допомогою якої українці зможуть дати згоду на посмертне донорство органів.

Як писав Львівський портал, дорослим пацієнтам пересадку органів у Львові робить лікарня швидкої допомоги. Торік при медзакладі відкрили Центр трансплантології, в якому хірурги роблять родинну і посмертну трансплантацію органів. Нещодавно це відділення оновили.

За кількістю проведених операцій із пересадки органів львівська лікарня швидкої допомоги цьогоріч посіла друге місце в Україні. Минулоріч медзаклад теж був одним із лідерів у державі.

Ліцензії на пересадку органів нещодавно отримали дві дитячі лікарні у Львові.

Львівський портал також розповідав історії тих, кого врятували львівські трансплантологи. Детальніше читайте за посиланням.

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