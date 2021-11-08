З фейковими Covid-сертифікатами на кордоні з Польщею зловили ще вісьмох людей

Протягом вихідних на Львівщині прикордонники викрили вісьмох українців, які намагалися перетнути кордон з Польщею з підробленими сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу. За цими фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Перший випадок зафіксували 6 листопада у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребене». Зокрема, двоє мешканців Закарпатської області пред’явили прикордонникам підробні міжнародні свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

За фактами слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Також 6 листопада у пункті пропуску «Грушів-Будомеж» підроблене свідоцтво про вакцинацію виявили у 28-річного мешканця міста Тернопіль. Як встановили правоохоронці, тернопільчанин купив свідоцтво через мережу Інтернет, щоб виїхати до Польщі.

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Того ж дня у пункті пропуску «Шегині-Медика» підроблені свідоцтва про вакцинацію виявлено ще у трьох громадян України: 29-річної жительки міста Тернопіль, 32-річного мешканця Івано-Франківської області та 41-річного жителя Хмельницької області. У цьому випадку чоловіки самостійно знайшли зразок свідоцтва у мережі Інтернет, внесли свої дані та роздрукували. Далі ці фейкові сертифікати пред’явили під час перетину кордону.

У неділю, 7 листопада, у пункті пропуску «Грушів-Будомеж» із підробленими Covid-сертифікатами зловили 24-річного та 33-річного жителів Івано-Франківської області. Як встановили правоохоронці, один з чоловіків придбав підроблений сертифікат у невідомої особи.

Усі підроблені свідоцтва було вилучено. За усіма фактами відкрили шість кримінальних проваджень за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на термін до двох років.

Поліцейські нагадують, що підробка та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію є кримінальним правопорушенням. Якщо вам відомі такі факти, звертайтеся за номером 102 або на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. В області вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Нещодавно у Львівській області викрили чотирьох ділків, які заробляли на виготовленні фейкових сертифікатів про covid-вакцинацію та ПЛР-тестів. В основному фальшивки купували люди, що їхали на заробітки за кордон.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч викрили понад пів тисячі підроблених covid-сертифікатів, які надавали українці при в’їзді.

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