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У Польщі виявили понад пів тисячі фейкових COVID-cертифікатів з України

Вероніка Рой

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Прикордонна служба Польщі цьогоріч на відрізку кордону з Україною виявила понад пів тисячі підроблених COVID-сертифікатів  які надавали українцям при в’їзді до РП. Про це поінформували у Надбужанському відділі Прикордонної служби РП, а також Укрінформу в Бещадському відділі, що межує з Україною.

Як повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби РП, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує «обґрунтована підозра у їх підробці». Найбільше таких випадків виявлено у пункті пропуску «Гребенне-Рава-Руська» (352).

Як зазначається, останній такий випадок стався 25 жовтня в пункті пропуску «Зосін-Устилуг». У п’яти громадян України, які разом перетинали кордон, підтверджено підробку COVID-сертифікатів. Тому їх було затримано, а згодом адміністративним рішенням їм був заборонений в’їзд на територію Польщі.

Водночас у Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі виданню повідомили про виявлення з початку року лише 12-ти випадків підробки громадянами України COVID-сертифікатів про вакцинацію.

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Як відомо, наявність COVID-сертифікатів про щеплення звільняє українців від карантину після перетину польського кордону.

Нагадаємо, на Львівщині вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Як писав Львівський портал, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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