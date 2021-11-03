Мешканців Львівщини викрили на виготовленні фейкових Covid-сертифікатів

Служба безпеки України викрила міжрегіонального угруповання, яке займалося підробками ПЛР тестів та свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу. До групи зловмисників входили і мешканці Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановило слідство, група зловмисників складалася із 4 осіб: мешканців Запоріжжя та Львівщини., Більшість їхніх клієнтів – заробітчани, які хотіли виїхати за кордон.

«Організатор угруповання шукав «клієнтів» серед охочих працевлаштуватися за кордоном. Його спільник, який здійснював рейсові міжнародні перевезення людей, також поповнював клієнтську базу. Інші – виготовляли підробки та виконували роль кур’єрів», – зазначають в СБУ.

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Міжнародний сертифікат про вакцинацію «коштував» 40 євро, а негативний ПЛР-тест ‒ 500 гривень. Для «оптових» замовників діяла гнучка система знижок. Щомісяця зловмисники виготовляли майже 1000 сертифікатів про вакцинацію та 2000 негативних ПЛР тестів.

Готові «замовлення» ділки відправляли через популярні поштові сервіси та кур’єрів, а «оплату» отримували на банківські картки або готівкою.

За попередньою інформацією, ділки «заробляли» понад 3 млн грн щомісяця.

У ході обшуків, проведених за місцем фактичного мешкання зловмисників, виявлено та вилучено: підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки з негативними результатами ПЛР тестів, чорнову бухгалтерію, підроблені документи, необхідні для працевлаштування за кордоном (запрошення на роботу за кордоном від реальних установ та підприємств та довідки для державних органів влади європейських держав) тощо.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Як писав Львівський портал, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що прикордонна служба Польщі також виявляє фейкові документи про вакцинацію в українців. Зокрема, цьогоріч на відрізку кордону з Україною виявила понад пів тисячі підроблених COVID-сертифікатів , які надавали українці при в’їзді.

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Фото: СБУ