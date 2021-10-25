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В аеропорту «Львів» спіймали пасажирів із фальшивими covid-сертифікатами

Наталя Дуляба

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За один день у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького затримали двох пасажирів із підробленими сертифікатами про covid-вакцинацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Обидва випадки стались у суботу, 23 жовтня. Під час паспортного контролю в аеропорту прикордонники викрили 26-річного мешканця Рівненщини із підробленим міжнародним свідоцтвом про вакцинацію проти коронавірусу.

Згодом затримали ще одного порушника – 23-річного жителя Луцька, який пред’явив фальшивий covid-сертифікат.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Всі фальшиві документи правоохоронці вилучили.

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За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до двох років обмеження волі.

Наразі триває слідство.

Водночас у поліції наголошують: не купуйте підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. А якщо вам відомі факти продажу таких документів, звертайтеся за номером 102 або на гарячу лінію кіберполіції: 0 800 505 170.

Додамо, що на Львівщині вже відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію.

Як писав Львівський портал, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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