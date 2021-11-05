У центрі Львова відкрили пункт прийому документів на виготовлення е-квитка

У центрі Львова відкрили пункт приймання документів на виготовлення персоналізованої транспортної картки – у ЛКП «Княже місто», що на вул. Тихій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Адміністратор ЛКП «Львівавтодор» приймає документи з пн.- чт. з 8:00 до 17:00, та у пт. з 8:00 до 16:00.

Нагадаємо, у Львові виготовити персоналізовану транспортну картку для пільговиків можна у 12 Центрах надання адміністративних послуг, а також у ще семи пунктах приймання документів.

Нагадаємо, у Львові перші пільгові е-квитки почнуть видавати вже у листопаді.

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Як відомо, Львів готується до введення е-квитка. Зокрема, у середині березня місто отримало першу партію валідаторів. Поступово обладнання почали монтувати у громадському транспорті для того, аби його протестувати. Завершити цей процес мають до кінця 2021 року.

Зазначимо, спочатку у мерії Львова планували, що е-квиток у Львові запрацює не раніше осені 2021 року, проте тепер дедлайн вкотре змістився на січень 2022 року.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львівської громади, однак його запуск планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, пів року, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Також Львівський портал розповідав, що зміниться у громадських перевезеннях Львова та як саме працюватиме е-квиток. Детальніше читайте у матеріалі: «Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році».

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