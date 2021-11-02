Де у Львові можна подати документи на виготовлення е-квитка?

У Львові виготовити персоналізовану транспортну картку для пільговиків можна у 12 Центрах надання адміністративних послуг, а також у ще семи пунктах прийому документів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Здійснити попередній запис до електронної черги можна самостійно через сайт Львівської міської ради, або зателефонувавши за номером гарячої лінії ЛеоКарт 0800 303 007.

Подати документи можна також через особистий кабінет мешканця за посиланням. З детальною інструкцією можна ознайомитися за цим посиланням.

Пункти прийому документів на пільгову транспортну картку ЛеоКарт:

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Центри надання адміністративних послуг:

м. Винники, вул. Галицька, 12;

м. Львів, вул. К. Левицького , 67;

м. Львів, вул. Шевченка, 374;

м. Львів, вул. Виговського, 32;

смт. Рудне вул. Грушевського, 55;

м. Львів, вул. Хвильового, 14-А;

смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2-А;

м. Львів, пр. Червоної Калини, 72 А;

м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 85;

м. Дубляни, вул. Шевченка, 4;

с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1.

с.Лисиничі,вул.Шевченка, 48

Інші пункти прийому документів:

ЛКП «Вулецьке», Котляревського 37-Б;

ЛКП «Варшавське 407», вул. Варшавська 64;

Управляюча компанія «Господар», м. Львів, вул. Пасічна, 49-Б;

Франківська районна адміністрація, вул. Генерала Чупринки, 85;

ЛКП «Житловик С», що на пр. Червоної Калини 38.

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, вул. Пекарська,41

Центр обслуговування пасажирів, м. Львів, вул. Горбачевського, 10

Нагадаємо, у Львові перші пільгові е-квитки почнуть видавати вже у листопаді.

Як відомо, Львів готується до введення е-квитка. Зокрема, у середині березня місто отримало першу партію валідаторів. Поступово обладнання почали монтувати у громадському транспорті для того, аби його протестувати. Завершити цей процес мають до кінця 2021 року.

Зазначимо, спочатку у мерії Львова планували, що е-квиток у Львові запрацює не раніше осені 2021 року, проте тепер дедлайн вкотре змістився на січень 2022 року.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львівської громади, однак його запуск планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Також Львівський портал розповідав, що зміниться у громадських перевезеннях Львова та як саме працюватиме е-квиток. Детальніше читайте у матеріалі: «Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році».

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