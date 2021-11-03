На Львівщину надійшла нова партія вакцини CoronaVac

Львівщина отримала нову партію китайської вакцини CoronaVac – 30 000 доз. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Вакцина CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Технології вироблення інактивованих вакцин вже майже 70 років. Першу вакцину за цією технологією розробили ще 1955 року. Це була вакцина від поліомієліту.

У МОЗ наголошують, що вакцина CoronaVac є безпечною, бо не містить живих компонентів вірусу та пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. У червні цього року її для екстреного застосування схвалила ВООЗ.

Наразі її застосовують у понад 40 країнах, зокрема Китаї, Туреччині, Аргентині, Бразилії, Мексиці, Індонезії, Казахстані, Вірменії, Грузії тощо.

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Ефективність

Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на Covid-19, 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті від ковіду.

Вакцина також довела свою ефективність зі штамом «Дельта». Дослідження серед мешканців Китаю віком 18–59 років, виявили, що дві дози вакцини мали ефективність у 59% відсотків проти симптоматичного захворювання, 70,2% проти середньої форми тяжкості захворювання і 100% проти важких випадків.

Склад вакцини

Діюча речовина: інактивований вірус SARS-CoV-2. Допоміжні речовини: гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компонента; гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла; натрію хлорид – є розчинником і коригує сольовий баланс вакцин.

Інтервал

ВООЗ рекомендує застосовувати дві дози CoronaVac з інтервалом від двох до чотирьох тижнів для дорослих віком від 18 років.

Про виробника

Sinovac Biotech – це китайська біофармацевтична фірма, яка розробляє вакцини проти ентеровірусу, універсального пандемічного грипу, японського енцефаліту і сказу у людей.

Вакцина CoronaVac випускається в однодозних флаконах. Температура зберігання вакцини +2 – +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

Так, станом на 3 листопада на Львівщині вакциною CoronaVac проведено 302 353 щеплення. Як показують дослідження, вакцина CoronaVac на 96% запобігає госпіталізації від коронавірусу.

В Україні щеплення вакциною CoronaVac розпочалося 14 квітня 2021 року. Раніше Львівський портал писав, що вакцина CoronaVac виявилась ефективною і для дітей. Також у МОЗ запевнили, що вакцинованих CoronaVac українців впускатимуть в Європу.

Додамо, що після оголошення обмежень для невакцинованих на Львівщині втричі зросли темпи вакцинації. Ще в середині жовтня в області робили 7-9 тисяч щеплень за добу, а вже в кінці місяця Львівщина вийшла на показник до 23 тисяч вакцинацій.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення роблять безплатно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

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