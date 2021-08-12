Вакцина CoronaVac на 96% запобігає госпіталізації від коронавірусу, – дослідження

Китайська вакцина CoronaVac на 96% запобігає госпіталізації, спричиненій коронавірусом. Про це свідчать дані індонезійського дослідження, повідомляє Центр громадського здоров’я України.

У дослідженні участь взяли 128 тисяч медичних працівників в Індонезії, яких зі січня по березень цього року щепили від коронавірусу вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech. Його результати продемонстрували, що препарат на 98% запобіг смерті, на 96% має ефективність у запобіганні госпіталізації та 94% – у запобіганні симптоматичній хворобі.

Зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «знешкоджений» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.

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У Центрі громадського здоров’я наголошують, що вакцина CoronaVac є безпечною, бо не містить живих компонентів вірусу та пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. У червні цього року її для екстреного застосування схвалила ВООЗ.

Зараз Україна має понад 5,6 мільйона доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech. Щеплення нею зробили вже більше мільйона українців. Це другий препарат в державі, яким найчастіше проводять вакцинацію.

Раніше Львівський портал писав, що вакцина CoronaVac виявилась ефективною і для дітей.

Також у МОЗ запевнили, що скоро вакцинованих CoronaVac українців впускатимуть в Європу.

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