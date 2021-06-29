Covid-вакцина CoronaVac виявилась ефективною для дітей

Дві дози вакцини проти COVID-19 CoronaVac від Sinovac, якою щеплюють українців, безпечні і спричиняють сильну імунну реакцію у дітей і підлітків у віці 3-17 років. Про це повідомляє УП з посиланням на дослідження 550 молодих людей, яке опублікували в журналі The Lancet Infectious Diseases.

Більше ніж у 96% дітей і підлітків, які отримали дві дози вакцини Sinovac, формувалися антитіла проти COVID-19.

У результаті автори дослідження рекомендують дві дози вакцини для дітей і підлітків у віці від 3 до 17 років.

Водночас результати дослідження варто інтерпретувати з обережністю через недоліки роботи.

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«Діти і підлітки зазвичай легко або безсимптомно переносять COVID-19 в порівнянні з дорослими, проте дехто з них все ще піддається ризику важкого перебігу хвороби. Діти також можуть передавати вірус іншим, через що дослідження безпеки та ефективності вакцин COVID-19 в більш молодих вікових группах – важливе. Наш висновок про те, що CoronaVac добре переноситься і викликає сильну імунну відповідь, дуже обнадіює і передбачає подальші дослідження в інших регіонах», – розповів представник компанії Sinovac Кіян Гао.

Автори провели клінічне дослідження серед здорових дітей і підлітків у віці 3-17 років в окрузі Цзаньхуан, Китай. Їм вводили 2 дози вакцини у проміжку 28 днів.

Дози в учасників були різними – по 1,5 мкг і 3 мкг. Сильніші імунні відповіді були в учасників, яким кололи більший об’єм препарату.

Більшість побічних реакцій в дітей були легкими або помірними. Найбільш частим симптомом був біль в місці ін’єкції – у 13% (73/550 учасників).

Водночас автори визнають деякі обмеження свого дослідження. Реакцію Т-клітин, які відіграють важливу роль в боротьбі з COVID-19, вчені не оцінювали.

У дослідженні була невелика кількість учасників, і всі вони були ханьської національності, тому випробування вакцини необхідно масштабувати. У зв’язку з цим результати варто інтерпретувати з обережністю.

Зазначимо, у ВООЗ підтвердили, що підлітків можна щепити проти COVID-19, але поки однією вакциною.

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