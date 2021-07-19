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Ляшко обіцяє, що з вакциною CoronaVac скоро пускатимуть у Європу

Вероніка Рой

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевняє, що незабаром Євросоюз дозволить в’їзд до ЄС осіб, щеплених проти коронавірусу вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac. Про це Ляшко сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УП.

«Найближчим часом ЕМА (медрегулятор ЄС, – ред.) внесе CoronaVac у свій перелік (схвалених вакцин, – ред.). Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ і з колегами в Єврокомісії. Всі кажуть, що питання на часі і найближчим часом питання розглянуть, і зі всіма вакцинами, визнаними ВООЗ, дозволять подорожувати по ковідному сертифікату»,  – зазначив Ляшко.

Голова МОЗ уточнив, що Всесвітня організація охорони здоров’я визнала вакцину CoronaVac, а зараз подібний процес триває у ЄС.

Ляшко наголосив, що всі вакцини, які використовують в Україні, визнані ВООЗ. За його словами, не варто вибирати між вакцинами, бо «найкраща вакцина – та , яка введена в організм і вже працює».

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Нагадаємо,15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

До цього деякі країни відкривали свої кордони для громадян України, деякі визначали список припустимих вакцин, серед яких вакцини CoronaVac не було.

Нагадаємо раніше Львівський портал публікував перелік країн, куди українці  можуть поїхати без Covid-вакцинації.

Читайте також, що необхідно знати при поїздці за кордон.

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