ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила використання вакцини CoronaVac, яку виробляє китайська компанія Sinovac. Саме її наразі найбільше отримала Україна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Так, 1 червня 2021 року ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування.

Таким чином ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості.

«Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення», – зауважив Віктор Ляшко.

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Зазначимо, що вакцину CoronaVac виготовляє китайський виробник Sinovac Biotech. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз щеплень.

Цією вакциною на Львівщині роблять щеплення освітянам, які залучені до проведення ЗНО-2021, маломобільним групам населення, а також людям, які доглядають за ними. Спочатку область отримала 11 240 доз CoronaVac, а нещодавно ще 16 080 доз.

Як писав львівський портал, наразі Україна вже отримала 1,7 млн доз китайської вакцини CoronaVac. Загалом було законтрактовано 1,9 млн доз. У центрах масової вакцинації у Києві, Львові, Одесі та Тернополі щеплення роблять саме цим препаратом.

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