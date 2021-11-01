Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 1-7 листопада

На Львівщині з 1 по 7 листопада працюватимуть 28 центрів вакцинації. Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer. Про це йдеться на сторінці у Facebook департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.
м. Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
01-07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар»
(м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх)
05.11.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)
01–07.11.2021
15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
01-07.11.2021
13.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка (м.Львів, вул. Університетська, 1)
01-07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)
01–07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)
02–07.11.2021
10.00-14.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
06.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1
06 – 07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)
06 – 07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
01–07.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ “Епіцентр”
(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)
01–07.11.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ”, вул. Данилишиних, 62
01.11.-03.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
05.11- 07.11.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Стрий
Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня»,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4
01.11.-06.11.2021
10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Червоноград
ЦПМСД м.Червонограда, вул. Івасюка, 8
01.11 – 05.11.2021
08.30 – 17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
06.11.2021
09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18
01.11.- 06.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Жовква
Поліклініка КНП “Жовківська лікарня”, вул. Львівська, 17
01.11.- 05.11.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
06.11.- 07.11.2021
09.00-14.00
(Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Новий Розділ
Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37
01.11.- 05.11.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
06.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Самбір
ЦПМСД Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12
01.11.- 05.11.2021
09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
06.11. – 07.112021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Яворів
Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7
01.11 – 06.11.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
07.11.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Залізнична станція «Самбір» м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)
01.11 – 07.11.2021
13.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут.
Як записатися на вакцинацію
Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу, вказаним вище.
Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.
На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.
Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.
Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.
Водночас львівські медики вже заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. У доповнення до тромбозів у Covid-хворих також фіксували інфаркти та інсульти.
Детальніше про нові симптоми мутованого штаму «Дельта» читайте за цим посиланням.
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Ольга Денисяка