Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 1-7 листопада

На Львівщині з 1 по 7 листопада працюватимуть 28 центрів вакцинації. Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer. Про це йдеться на сторінці у Facebook департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

м. Львів

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

01-07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

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Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар»

(м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх)

05.11.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)

01–07.11.2021

15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

01-07.11.2021

13.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка (м.Львів, вул. Університетська, 1)

01-07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

01–07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)

02–07.11.2021

10.00-14.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

06.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1

06 – 07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)

06 – 07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

01–07.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ “Епіцентр”

(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

01–07.11.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ”, вул. Данилишиних, 62

01.11.-03.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

05.11- 07.11.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Стрий

Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня»,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4

01.11.-06.11.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда, вул. Івасюка, 8

01.11 – 05.11.2021

08.30 – 17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

06.11.2021

09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

01.11.- 06.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня”, вул. Львівська, 17

01.11.- 05.11.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

06.11.- 07.11.2021

09.00-14.00

(Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37

01.11.- 05.11.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

06.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

01.11.- 05.11.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

06.11. – 07.112021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Яворів

Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7

01.11 – 06.11.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

07.11.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Залізнична станція «Самбір» м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)

01.11 – 07.11.2021

13.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу, вказаним вище.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Водночас львівські медики вже заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. У доповнення до тромбозів у Covid-хворих також фіксували інфаркти та інсульти.

Детальніше про нові симптоми мутованого штаму «Дельта» читайте за цим посиланням.

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