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Вакцинація колективів: як організувати приїзд мобільної бригади на роботу

Наталя Дуляба

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На Львівщині мобільні бригади проводять covid-вакцинацію не лише у пунктах щеплення. Медики можуть приїхати в конкретне місце, аби організовано провакцинувати робочі колективи. Про це йдеться на сторінці у Facebook обласного клінічного діагностичного центру.

З ініціативи керівників мобільні бригади можуть приїхати безпосередньо на підприємство чи в організацію, аби організовано провакцинувати робочий колектив. Єдина умова – охочих зробити щеплення проти коронавірусу має бути щонайменше 50 людей.

Для того, аби узгодити графік приїзду мобільної бригади, наявність вакцини та інші організаційні деталі, телефонуйте за номерами: 067-170-93-94; 093-170-93-94; 032-247-31-80 або пишіть медикам тут.

Зазначимо, що covid-вакцинація організованих робочих колективів в Україні стартувала ще наприкінці червня. Тоді щеплення робили американською вакциною Pfizer, на черзі «стояли» понад 216 тисяч працівників компаній.

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Керівники організації чи підприємства мають забезпечити окреме приміщення для роботи мобільної бригади та для спостереження за станом людей після щеплення.

Нагадаємо, через «червону» covid-зону на Львівщині втричі виросли темпи вакцинації. Зі середини жовтня до пунктів вакцинації у Львові вишиковуються черги із охочих зробити щеплення.

При цьому лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволяє вберегтись від важкої форми хвороби.

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