В Україні підтвердили другий випадок поліомієліту

МОЗ зафіксувало вірус поліомієліту на Закарпатті. Його знайшли завдяки розслідуванню випадку на Рівненщині, де унаслідок цієї хвороби паралізувало 1,5-річну дитину. Про це повідомив державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає hromadske.

Він розповів, що під час розслідування випадку на Рівненщині фахівці визначили коло контактних осіб. Одна із груп зрештою виявила наявність поліомієліту на Закарпатті.

Зразки вірусу вже направили до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я у Гельсінкі. Від результатів цього дослідження залежатиме, як реагуватиме держава.

У громаді на Рівненщині, де виявили поліомієліт, з 11 жовтня вдалося вакцинувати проти цієї хвороби лише третину із 243 дітей, які потребували щеплення. А все через те, що 109 мали тимчасові протипоказання, а батьки 48 дітей не дали дозволу на вакцинацію.

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Зазначимо, нещодавно на Рівненщині вірус поліомієліту спричинив параліч 1,5-річної дитини. Малюк не був вакцинований, оскільки батьки відмовилися від щеплення з релігійних переконань.

Цей випадок класифікували як надзвичайну ситуацію біологічного характеру, тепер в області розпочинають екстрену вакцинацію усіх дітей віком до 5 років, незалежно від раніше проведених щеплень. Також невакцинованих учнів не впускатимуть до школи.

Як писав Львівський портал, із початку 2021 року на Львівщині зафіксували сім підозр на поліомієліт у дітей віком до 15 років, проте у жодному випадку цей вірус не підтвердився.

Медики наголошують: найефективніший метод профілактики поліомієліту – вакцинація. Її згідно з Календарем профілактичних щеплень необхідно проводити дітям у віці 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років.

Щеплення роблять безплатно. В Україні є необхідна кількість доз для вакцинації проти поліомієліту.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, уражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина невакцинована проти поліомієліту повною мірою знаходиться в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей.

Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та не паралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини.

Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

гострий початок з підвищенням температури тіла

біль голови, горла;

нежить;

блювота, проноси;

раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках;

порушення чутливості шкіри;

розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Для профілактики ентеровірусних інфекцій, необхідно мити руки з милом гарячою водою, провітрювати та проводити вологе прибирання у приміщеннях. Для пиття використовувати тільки кип’ячену питну воду, ретельно мити гарячою водою овочі, зелень, ягоди та фрукти.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу суттєво вплинула на рівень планової вакцинації серед дітей. Цьогоріч охоплення малечі щепленнями знову є недостатнім для формування колективного імунітету.

Станом на червень щеплення від найпоширеніших інфекційних хвороб отримала орієнтовно третина дітей. З такими темпами в Україні прогнозують ще нижчі показники вакцинації, ніж у 2020 році.

Торік охоплення плановими щепленнями в Україні загалом досягло 80%. Фактично кожна п’ята дитина не отримала всіх необхідних щеплень. Минулого року Львівщина стала одним з антилідерів за рівнем вакцинації дітей до 1 року, охоплення малечі щепленнями впало вдвічі.

Медики наголошують: щеплення під час пандемії коронавірусу не є небезпечними і їх не можна ігнорувати через страх заразитись Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

У МОЗ навіть запропонували не допускати до школи невакцинованих дітей. А поліклінікам за виконаний план вакцинації малечі пообіцяли доплати.

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