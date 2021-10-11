Від поліомієліту на Львівщині провакцинували менше половини дітей

На Львівщині – недостатній рівень вакцинації дітей проти поліомієліту. Наразі щеплення отримали менш ніж 50% малечі. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, за вісім місяців 2021 року на Львівщині проти поліомієліту провакцинували лише 48,5%, тоді як для формування колективного імунітету цей показник повинен становити 95%.

Середній показник охоплення щепленнями (дітей до 1 року, поліо-3) від поліомієліту в Україні зараз становить лише 53%. Найкраще вакцинують дітей на Рівненщині, Львівщині, Закарпатті, Київщині та Одещині, хоча темпи цих областей все одно є незадовільні.

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У розрізі регіонів показник охоплення щепленнями проти поліомієліту виглядає так:

Рівненська область – 48,9%

Львівська область – 48,5%

Чернівецька область – 48,5%

Київська область – 47,5%

Одеська область – 47,5%

Харківська область – 46,5%

Запорізька область – 46,2%

Закарпатська – 43,1%

Івано-Франківська область – 42,2%

Херсонська область – 40,7 %

Зазначимо, нещодавно на Рівненщині вірус поліомієліту спричинив параліч 1,5-річної дитини. Малюк не був вакцинований, оскільки батьки відмовилися від щеплення з релігійних переконань.

Цей випадок класифікували як надзвичайну ситуацію біологічного характеру, тепер в області розпочинають екстрену вакцинацію усіх дітей віком до 5 років, незалежно від раніше проведених щеплень. Також невакцинованих учнів не впускатимуть до школи.

Як писав Львівський портал, із початку 2021 року на Львівщині зафіксували сім підозр на поліомієліт у дітей віком до 15 років, проте у жодному випадку цей вірус не підтвердився.

Медики наголошують: найефективніший метод профілактики поліомієліту – вакцинація. Її згідно з Календарем профілактичних щеплень необхідно проводити дітям у віці 2,4,6,18 місяців, 6 та 14 років. Щеплення роблять безкоштовно. В Україні є необхідна кількість доз для вакцинації проти поліо.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, уражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина невакцинована проти поліомієліту в повній мірі знаходиться в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

гострий початок з підвищенням температури тіла

біль голови, горла;

нежить;

блювота, проноси;

раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках;

порушення чутливості шкіри;

розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Для профілактики ентеровірусних інфекцій, необхідно мити руки з милом гарячою водою, провітрювати і проводити вологе прибирання у приміщеннях. Для пиття використовувати тільки кип’ячену питну воду, ретельно мити гарячою водою овочі, зелень, ягоди і фрукти.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу суттєво вплинула на рівень планової вакцинації серед дітей. Цьогоріч охоплення малечі щепленнями знову є недостатнім для формування колективного імунітету. Станом на червень щеплення від найпоширеніших інфекційних хвороб отримала орієнтовно третина дітей. Із такими темпами в Україні прогнозують ще нижчі показники вакцинації, ніж у 2020 році.

Торік охоплення плановими щепленнями в Україні загалом досягло 80%. Фактично кожна п’ята дитина не отримала всіх необхідних щеплень. Минулоріч Львівщина стала одним із антилідерів за рівнем вакцинації дітей до 1 року, охоплення малечі щепленнями впало вдвічі.

Медики наголошують: щеплення під час пандемії коронавірусу не є небезпечними і їх не можна ігнорувати через страх заразитись Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

У МОЗ навіть запропонували не допускати до школи невакцинованих дітей. А поліклінікам за виконаний план вакцинації малечі пообіцяли доплати.

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