Як у Львові перевірятимуть вакцинацію працівників: документ

З 18 жовтня закладам Львова дозволили працювати лише за умови наявності вакцинації або ПЛР-тестів у працівників. Міська комісія ТЕБ і НС склала протокол для перевірки роботи закладів. Про це повідомляє Львівський портал.

До роботи допускають лише працівників, які мають один із таких документів:

COVID-сертифікат, що підтверджує повну вакцинацію від COVID-19, або ж довідка про отримання однієї дози вакцини, видана у пункті щеплення або в сімейного лікаря

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, який є чинний на момент виходу на роботу (до 72 год);

довідка про протипоказання до щеплення, зокрема – довідка про одужання від Covid-19 (чинна до 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19);

працівники, що не досягли 18-річного віку та є офіційно працевлаштованими, вагітні, а також ті жінки, що здійснюють грудне вигодовування, за наявності відповідних документів допускаються до роботи у звичному режимі.

Працювати можна лише в респіраторах, захисних масках або щитках, що закривають ніс та рот, зокрема – виготовлених самостійно.

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Кількість вакцинованих вираховують від кількості працівників, які працюють у закладі в конкретний момент. Цю інформацію необхідно щодня записувати в журнал. Запис повинен містити ім’я й прізвище працівника та відмітку щодо наявності одного з перерахованих вище документів.

У разі перевірки власник/адміністратор закладу повинен надати журнал з переліком персоналу, що працює в той момент, та інформацією про наявність вищезазначених документів (сертифікат вакцинації, ПЛР-тест, довідка про протипоказання вакцинації)

Заклад повинен забезпечити недопущення утворення черг і контролювати масковий режим у відвідувачів.

Окрім того, контролювати кількість відвідувачів:

у закладах харчування – не більше 4 людей за столом та не більше 50% заповненості залу;

у ТЦ, закладах торгівлі та сфери обслуговування, спортивних залах та фітнес-центрах, на непродовольчих та продовольчих ринках – 1 людина на 10 кв м або не більше 50% заповненості площі;

у закладах культури (кінотеатрах, театрах, концертних установах) – не більше 50% від загальної кількості місць;

у музеях та галереях – не більше 1 людини на 10 кв м та не більше 50% заповненості;

Також у закладах повинні забезпечити регулярне вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь і дезінфекцію.

За порушення вимог адміністративна відповідальність буде покладена на керівника та/або адміністратора закладу.

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Як повідомляв Львівський портал, з 18 жовтня у Львові та області посилили карантинні обмеження. Детально про всі обмеження читайте тут.

Посилення карантину зумовлене тим, що протягом останніх тижні ситуація із коронавірусною інфекцією у Львові та в області стрімко погіршується. Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності на Львівщині перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих в області зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 56%. Загалом пацієнтів госпіталізують в 21 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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