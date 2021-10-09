Львівщина – у «помаранчевій» зоні карантину

У суботу, 9 жовтня, Львівську область перевели до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані МОЗ.

Львівщину віднесли до «помаранчевої» зони через перевищення показника госпіталізації. За даними від 8 жовтня, в області цей показник становить 62% при нормі менше 60%.

Зазначимо, що ця зона не передбачає додаткових обмежень до «жовтої», але є сигналом епідемічної небезпеки і можливості скорого переходу до «червоної» зони.

Реклама партнерів

Водночас керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Тімко-Іванченко заявила, що динаміка госпіталізації хворих на Львівщині перетнула рівень осені 2020 року та наздоганяє хвилю весни 2021 року.

«По динаміці госпіталізації хворих на коронавірус Львівщина перетнула рівень осені 2020 року та наздоганяє хвилю весни 2021 року. Саме у зв’язку з перевищенням показника рівень госпіталізації вище 60% Львівщина переведена у «Помаранчеву» зону», – написала на сторінці у Facebook Наталія Тімко-Іванченко.

Зараз у «помаранчевій» зоні за показниками епіднебезпеки перебувають Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Додамо, що раніше Державна комісія ТЕБ і НС перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Як повідомляв Львівський портал, через стрімкий ріст захворюваності міський голова Львова вже заявив, що жорсткого карантину не уникнути. Більше того, за його словами, місто вже плавно входить до «червоної» зони.

Окрім того міська комісія ТЕБ і НС вирішила посилити у Львові карантинні обмеження. Зокрема, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання, а також призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях.

Також мер міста анонсував нові обмеження у закладах громадського харчування та торгових центрах. Відвідувати їх дозволять лише вакцинованим та тим, хто має негативний ПЛР-тест.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.