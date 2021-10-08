Львівщина вже за тиждень може опинитися в «червоній» зоні, – Чемерис

Ситуація із коронавірусною інфекцією на Львівщині погіршується. Відтак вже за тиждень очікують, що область перейде до «червоної» зони карантину. Про це під час брифінгу у п’ятницю, 8 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Він зауважив, що наразі Львівщина перебуває у «жовтій» зоні карантину. Проте ситуація із захворюваністю стрімко погіршується. Відтак не виключено, що вже за 7-8 днів область може опинитися у «червоній» зоні карантину.

«Станом на ранок Львівщина перебувала у «жовтій» зоні. Але ці тенденції та динаміка, яку ми маємо, дає підстави говорити про те, що через сім-вісім днів ми маємо усі шанси опинитися у «червоній» зоні. Динаміка зараз є негативна. Зараз ми говоримо про те, що все добре, але є об’єктивні показники, які дають підстави говорити про те, що найближчим часом ми все ж очікуємо посилення карантину», – наголосив Орест Чемерис.

Зауважимо, при запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється:

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робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

В «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Так, нещодавно до лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Водночас уже з 14 жовтня у Львові планують перевести школи на дистанційне навчання, обмежити проведення масових заходів і скасувати планові операції у лікарнях.

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