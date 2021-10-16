За добу від коронавірусу померли 23 мешканців Львівщини

Станом на ранок суботи, 16 жовтня, на Львівщині виявили 927 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 111 людей, ще 23 померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 163 149 людини.

Протягом п’ятниці, 15 жовтня, лабораторні центри провели 2348 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 927, тобто майже 60% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 456 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 4157 людей (+23 за останню добу). Побороти недугу зуміли 139 461 пацієнт (+111 за минулу добу).

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Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 60%.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попередили: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Львів суттєво посилює карантин із 18 жовтня. На дистанційне навчання переходить старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях. Для відвідування театрів, кінотеатрів чи спортзалів потрібен буде негативний ПЛР-тест або сovid-сертифікат. Такі ж документи у ресторанах, торгових центрах та в сфері послуг вимагатимуть вже з 1 листопада.

Львівщина теж посилює карантин з 18 жовтня. Проте обласна комісія ТЕБ і НС вирішила вимагати сovid-сертифікати у відвідувачів закладів з 25 жовтня.

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