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У міськраді розповіли, коли у закладах Львова вимагатимуть Covid-сертифікати

Вероніка Рой

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Негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат у відвідувачів в кафе, ресторанах, торгових центрах та у закладах сфер послуг вимагатимуть вже з 1 листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

Як відомо, з 18 жовтня карантин у Львові посилюють. Втім, за словами Андрія Москаленка з 1 листопада обмежень у місті побільшає.

Зокрема, вони стосуватимуться вимоги вакцинації не лише для працівників закладів Львова, але й для відвідувачів.

«З 1 листопада заборонятиметься відвідування закладів харчування, торгових центрів, непродовольчих ринків, закладів розміщення, закладів сфери послуг (салони краси та перукарні) без наявності у всіх відвідувачів та персоналу сертифікатів про вакцинацію або негативного ПЛР тесту, зробленого не пізніше ніж 72 години», – написав Андрій Москаленко.

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Нагадаємо, Львів посилює карантин з 18 жовтня. Для відвідування театрів, кінотеатрів чи спортзалів потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Вакцинованими мають бути і працівники сфер обслуговування. Детальніше з обмеженнями, які почнуть діяти з 18 жовтня у Львові, можна ознайомитися за посиланням.

Львівщина теж посилила карантин з 18 жовтня. Проте обласна комісія ТЕБ і НС вирішила вимагати Covid-сертифікати у відвідувачів закладів швидше – вже з 25 жовтня.

Посилення карантину зумовлене тим, що протягом останніх тижні ситуація із коронавірусною інфекцією у Львові та в області стрімко погіршується. Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності на Львівщині перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих в області зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 56%. Загалом пацієнтів госпіталізують в 21 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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