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Діти – на канікули, а в кіно – з Covid-сертифікатом. Що зміниться у Львові з 18 жовтня?

Вероніка Рой

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З понеділка, 18 жовтня, у Львові діятимуть посилені карантинні обмеження. Щоб потрапити театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний  буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути вакцинованими. Водночас львівські школярі йдуть на двотижневі канікули. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Сьогодні відбулося засідання міської комісії ТЕБ і НС, де було прийнято рішення про посилення карантинних обмежень у Львові вже з понеділка, 18 жовтня.

За словами мера Львова, з 18 жовтня усі школярі Львові йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкілля та дозвілля.

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Посилення карантину відбудеться і у культурній сфері Львова. Зокрема, з понеділка заборонено проводити масові заходи, окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год. до заходу.

Також, як зазначає мер Львова, театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи йдуть на двотижневі канікули. Народні доми, гуртки та секції – не працюють. Бібліотеки працюють лише на видачу книг.

Що стосується торгівлі, то промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть працювати лише якщо працівники є вакцинованими або з мають негативний ПЛР-тест. А також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.

З 18 жовтня заклади громадського харчування Львова працюватимуть лише до 23 год. Працювати вони зможуть за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людей за столиком. Відвідувати їх зможуть усі, але якщо ситуація погіршуватиметься, то і у клієнтів вимагатимуть негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат.

«Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом», – зауважив мер Львова.

Спортзали зможуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники теж повинні бути вакциновані. Проте заповненість повинна не більше 50%.

Стосовно готелів та хостелів, то вони зможуть працювати лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Протягом останніх тижні ситуація із коронавірусною інфекцією у Львові та в області стрімко погрішується. Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 56%. Загалом пацієнтів госпіталізують в 21 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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