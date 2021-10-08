Карантин у Львові посилюють. Що зміниться?

У Львові посилюють карантинні обмеження. Зокрема, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання, а також призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, з 18 жовтня школярі 5-11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання.

«Після цього буде тиждень канікул. Таким чином маємо обірвати ланцюжок захворювання», – прокоментував мер.

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Також у Львові призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях. Крім цього рекомендують обмежити розважальні масові заходи.

«Стосовно ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу. Зараз комісія ще напрацьовує такі рекомендації. Нам важливо, щоб рішення було виваженими і не нашкодило людям. Наступне засідання комісії проведемо наступного тижня», – додав Андрій Садовий.

Як писав Львівський портал, через стрімкий ріст захворюваності міський голова Львова вже заявив, що жорсткого карантину не уникнути. Більше того, за його словами, місто вже плавно входить до «червоної» зони.

Загалом у Львівській області нова хвиля коронавірусу почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже у вересні хворих почало суттєво більшати. Так, 29 вересня на Львівщині виявили майже тисячу недужих на коронавірус. Це найбільша кількість нових випадків щонайменше із травня.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Так, нещодавно до лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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