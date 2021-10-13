ОСТАННІ НОВИНИ

Covid-лікарні на Львівщині заповнені вже майже на 60%

Наталя Дуляба

|

На Львівщині невпинно росте завантаженість covid-лікарень. Загалом у стаціонарах лежать більше 2500 хворих на коронавірус, зайнято вже майже 60% ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на середу, 13 жовтня, коронавірус діагностували ще 863 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 275 хворих, ще 2444 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2520 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 188 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 174 хворих, 47 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Хворих шпиталізують вже до 19 лікарень на Львівщині, ще дві поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає.

Реклама партнерів

На Львівщині почали розгортати додаткові ліжка. Зокрема, з 6 жовтня госпіталізацію пацієнтів із Covid знову відновила 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького, згодом до неї додались 1-ша і 5-та міські лікарні, низка центральних райлікарень в області. Також вагітних із коронавірусом віднедавна почав приймати перинатальний центр на вул. Вашингтона.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 59,2% і виглядає таким чином:

  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 488
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 313
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 258
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 225
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 168
  • Стрийська міська лікарня – 147
  • Стебницька міська лікарня – 136
  • 8-ма міська клінічна лікарня Львова – 132
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 120
  • Рудківська лікарня – 105
  • Жидачівська ЦРЛ – 90
  • Сокальська ЦРЛ – 76
  • Перемишлянська ЦРЛ – 69
  • 5-та міська клінічна лікарня Львова – 50
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 36
  • Жовківська ЦРЛ – 36
  • 1-ша міська клінічна лікарня Львова – 34
  • Самбірська ЦРЛ – 33
  • Львівський обласний клінічний перинатальний центр – 4
  • Пустомитівська ЦРЛ – 0
  • Буська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, досі пацієнтів із коронавірусом у Львові приймала лише лікарня швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Нещодавно тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Протягом 4 жовтня у медзаклад госпіталізували рекордну кількість covid-недужих – 81 людину.

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, із 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Також із 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів