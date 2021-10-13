Covid-лікарні на Львівщині заповнені вже майже на 60%

На Львівщині невпинно росте завантаженість covid-лікарень. Загалом у стаціонарах лежать більше 2500 хворих на коронавірус, зайнято вже майже 60% ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на середу, 13 жовтня, коронавірус діагностували ще 863 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 275 хворих, ще 2444 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2520 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 188 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 174 хворих, 47 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Хворих шпиталізують вже до 19 лікарень на Львівщині, ще дві поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає.

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На Львівщині почали розгортати додаткові ліжка. Зокрема, з 6 жовтня госпіталізацію пацієнтів із Covid знову відновила 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького, згодом до неї додались 1-ша і 5-та міські лікарні, низка центральних райлікарень в області. Також вагітних із коронавірусом віднедавна почав приймати перинатальний центр на вул. Вашингтона.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 59,2% і виглядає таким чином:

Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 488

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 313

Центр легеневого здоров’я (Львів) – 258

Львівська обласна інфекційна лікарня – 225

Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 168

Стрийська міська лікарня – 147

Стебницька міська лікарня – 136

8-ма міська клінічна лікарня Львова – 132

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 120

Рудківська лікарня – 105

Жидачівська ЦРЛ – 90

Сокальська ЦРЛ – 76

Перемишлянська ЦРЛ – 69

5-та міська клінічна лікарня Львова – 50

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 36

Жовківська ЦРЛ – 36

1-ша міська клінічна лікарня Львова – 34

Самбірська ЦРЛ – 33

Львівський обласний клінічний перинатальний центр – 4

Пустомитівська ЦРЛ – 0

Буська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, досі пацієнтів із коронавірусом у Львові приймала лише лікарня швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Нещодавно тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Протягом 4 жовтня у медзаклад госпіталізували рекордну кількість covid-недужих – 81 людину.

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, із 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Також із 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях.

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