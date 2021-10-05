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У Львові з'явились черги зі «швидких» з хворими на Covid

Ольга Денисяка

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До лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус. Про це на сторінці у Facebook повідомила речниця медзакладу Христина Каспшишак.

Востаннє черги біля приймального відділення лікарні були на початку квітня цього року.

За останню добу до лікарні госпіталізували рекордну кількість людей – 81. Наразі в медзакладі лікуються 409 хворих на коронавірус, з них лише одна людина вакцинована.

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«Наші реалії. Під’їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою covid19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією – 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих – 1», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у Львові погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Щодня більшає нових хворих та госпіталізацій в covid-стаціонари.

Відтак міський голова переконує, що місту не уникнути найжорсткіших обмежень, окрім того, за його словами, Львів вже плавно входить до «червоної» зони.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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