В ЛОДА розповіли, коли 100% шкіл перейдуть на очне навчання

До кінця цього тижня, очікується, що 100% шкіл мали б запрацювати в очному форматі. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

Станом на вівторок, 12 жовтня, по Львівській області з 1150 шкіл близько 1000 працює в очному форматі. Зі слів Олега Паски, до кінця цього тижня, 17 жовтня, 100% закладів мали б перейти на очний формат навчання.

Нагадаємо, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

Ще наприкінці вересня два необхідні щеплення на Львівщині отримала лише третина педагогів. Рівень охоплення щепленнями в окремих районах був критичним. При цьому донедавна в області некоректно вели такі підрахунки. Спочатку посадовці говорили про 73% вакцинованих першою дозою освітян, проте на початку вересня стало відомо, що йдеться лише про 44%.

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Зазначимо, після введення «жовтої» зони, 23 вересня, карантину у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

27 вересня вакцинація освітян у Львові почала стрімко зростати. За тиждень понад 1500 вчителів отримали Covid-щеплення.

Все ж, станом на 1 жовтня на Львівщині проти коронавірусу повністю провакцинувались 51% освітян. Незважаючи на недостатній показник вакцинації, до очного навчання повернулися більшість шкіл області.

Проте через погіршення епідситуації Львів все ж вирішив з 18 жовтня перевести усю старшу школу на дистанційне навчання.

11 жовтня в Україні принаймні одну дозу вакцини від Covid-19 отримали вже 83,8% освітян. Проте на Львівщині цей показник складав 79%.

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