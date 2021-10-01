Більшість шкіл Львівщини повернулась до очного навчання

На Львівщині стрімко побільшало вакцинованих освітян. Відтак зросла і кількість шкіл, які можуть проводити навчання у очному форматі. Так, станом на 1 жовтня понад 600 шкіл області повернулась до офлайн-навчання. Про це під час брифінгу повідомив очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, що через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання, або тимчасові канікули.

Через неможливість школам працювати очно у «жовтій» зоні в області ініціювали масову вакцинацію освітян. Відтак кількість вакцинованих зросла на 35%.

За даними Ореста Чемериса, станом на 1 жовтня в області дві дози Covid-щеплення отримав 51% освітян, одну дозу – 71%.

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Ще на початку цього тижня, головний медик Львівщини заявляв, що в області найгірша ситуація з вакцинацією педагогів. Тоді повністю вакцинованих освітян було 38%, а 48% працівників освіти отримали одну дозу щеплення.

Завдяки масовій вакцинації повернутись до очного формату навчання змогли вже понад 600 з 1150 шкіл області.

Водночас у Львові також дуже стрмко зріс показник вакцинації педагогів. Так, лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

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