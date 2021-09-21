86% закладів освіти на Львівщині призупиняють навчання. Як буде у Львові

У зв’язку із введенням на території Львівщини «жовтої» зони епіднебезпеки і недостатнім рівнем вакцинації із четверга, 23 вересня, 86% закладів освіти тимчасово призупиняють навчання. Відповідне рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу. Інші 14% шкіл, де провакциновано 80% колективу, зможуть продовжити у звичному режимі.

«Близько 14% закладів освіти області готові продовжувати працювати. Всі інші з четверга [23 вересня] будуть змушені тимчасово припинити роботу. Така позиція державної комісії ТЕБ і НС – онлайн-навчання не буде. Причиною став низький рівень вакцинування працівників закладів освіти, подекуди свідоме саботування зі сторони освітян вакцинальної кампанії. Відповідальність за функціонування закладу освіти залежить від керівників цих закладів, відповідних відділів освіти та голів громад. Це є вимушений крок зі сторони держави, водночас здоров’я дітей – на першому місці», – зауважив перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик.

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Зазначимо, що згідно з рішенням Кабміну, при введенні в регіоні жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

Львівщина навіть і близько не дотягує до тих показників вакцинації, які дозволять не переходити на онлайн-навчання. Наразі повний курс вакцинації в області пройшли 37% освітян. Перше щеплення отримали 44% педагогів. Найгірше щеплення роблять у Львівському районі – тут провакциновано лише 2,6% освітян.

Як буде у Львові? Рішення про формат навчання також має ухвалити й міська комісія ТЕБ і НС. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, із 23 вересня школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників, продовжують працювати в очному форматі. За даними мерії, таких шкіл у Львові є 10.

Освітяни, які не мають хоча б одного щеплення, зможуть працювати лише за наявності негативного ПЛР-тесту, дійсного протягом 72 годин. Також роботу дозволили й тим педагогам, які протягом останніх шести місяців перехворіли на коронавірус і мають відповідну довідку.

«Це складне рішення, яке дозволить не припиняти навчальний процес і разом з тим не допустить колапсу медичної системи міста. ПЛР-тести – платні, вакцинація – безкоштовна. Рішення має прийняти кожен особисто. Ми заходимо у період, коли від нашого вибору залежить життя і здоров’я інших людей», – написав мер Львова.

За інформацією Львівської міськради, середній відсоток вакцинованих вчителів у школах становить 52%, у дитсадках –30%. Аби підняти рівень імунізації проти коронавірусу, у середу, 22 вересня в низці шкіл, де є низький показник вакцинації, працюватимуть пункти щеплення.

Водночас регіональний координатор із питань вакцинації від коронавірусу Олег Когут каже, що в області є всі можливості, аби максимально швидко провакцинувати педагогів. Йдеться як про виїзні мобільні бригади, так і про кількість вакцини.

Нагадаємо, донедавна на Львівщині некоректно вели підрахунки щодо covid-вакцинації освітян. Спочатку посадовці говорили про 73% вакцинованих першою дозою педагогів, згодом стало відомо, що йдеться лише про 44%.

Через недостатній рівень вакцинації у ЛОДА ще на початку вересня заявили, що освіта готується до переходу на дистанційне навчання. Тим часом у міськраді Львова тоді запевнили, що про онлайн-навчання дітей наразі не йдеться, оскільки спалахів у школах практично немає. Очну форму навчання хотіли зберегти принаймні до кінця вересня.

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