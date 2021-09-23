На Львівщині 85% шкіл перейшли на дистанційне навчання, – ЛОДА

Із четверга, 23 вересня, понад 85% шкіл на Львівщині перейшли на дистанційне навчання, а не повністю призупинили свою роботу. Про це йдеться у відповідному указі, який видав обласний департамент освіти і науки.

Через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян обласна комісія ТЕБ і НС напередодні вирішила тимчасово призупинити роботу 86% шкіл із 23 вересня. У ЛОДА говорили, що «онлайн-навчання не буде, бо така позиція Держкомісії ТЕБ і НС».

Натомість замість незапланованих канікул з’ясувалося, що більшість шкіл області просто перейшла на онлайн-навчання.

«Більше 85% закладів загальної середньої освіти з 23 вересня 2021 року організували навчання за дистанційною формою», – вказано в указі департаменту освіти і науки ЛОДА.

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Згідно з документом, очне навчання на Львівщині продовжили дитсадки, орієнтовно 14% шкіл, де провакциновано більше 80% колективу, в тому числі учні 1-4 класів та спецшкіл.

У зв’язку з переходом на онлайн-навчання на Львівщині спецкомісія до кінця 2021 року буде перевіряти якість дистанційної освіти. Згаданим наказом погодили створення такої комісії та затвердили її склад.

Свою роботу новостворена комісія розпочне вже з 27 вересня, а за результатами її роботи, як кажуть у ЛОДА, будуть приймати «відповідні управлінські рішення».

Зазначимо, на початку вересня, коли Львівщина почала готуватись на переходу на дистанційне навчання, директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска стверджував, що якісь такого формату досі є суттєво нижчою, незважаючи на навчання вчителів.

«Для самих педагогів онлайн-навчання є значно складнішим, бо для того, аби провести урок дистанційно, потрібно вдвічі більше часу на підготовку. Попри навчання педагогів якість дистанційного навчання ще не дозволяє настільки якісно організувати освітній процес, як це відбувається при очному режимі. Саме тому вакцинація зараз є вкрай необхідною для збереження життя та здоров’я наших педагогів та налагодження якісного очного навчання у школах», – наголошував Олег Паска під час пресконференції 6 вересня.

Додамо, що на якість дистанційного навчання нерідко нарікають і батьки, і самі вчителі, яким через пандемію довелося освоювати освітні платформи у мережі, аби проводити дистанційно уроки.

Станом на початок 2021 року менше 5% вчителів на Львівщині вміли працювати з учнями за допомогою спеціальних онлайн-платформ.

Додамо, що у Львові школи й садочки також не закрились. Очне навчання дозволили продовжити, але з дотриманням низки вимог. Детальніше читайте за цим посиланням.

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