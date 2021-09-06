Covid-вакцинація освітян на Львівщині зі 73% раптово впала до 44%. Причина

Досі на Львівщині некоректно підраховували кількість освітян, що отримали перше щеплення проти коронавірусу. Тепер зі 73% вакцинованих педагогів стало лише 44%. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У понеділок, 6 вересня, під час пресконференції, присвяченій вакцинації проти Covid-19 на Львівщині, з’ясувалось: насправді в області щепленнями охоплено у півтора раза менше освітян.

Так, директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска розповів, що за останніми даними першу дозу covid-вакцини отримали трохи більше 44% освітян. Хоча під час брифінгу 27 серпня він називав цифру понад 73%.

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«Перше щеплення отримали близько 50% освітян, трохи більше 44%. Точну цифру до десятих зараз не пригадаю. Часом помилково дають цифру 73,3%, але її якось по-дивному рахують. Беруть загальну кількість щеплень і першою, і другою дозами, потім отримане ділять на кількість освітян, то й виходить тих 73,3%. Але це є неправильний підрахунок», – сказав Олег Паска.

Водночас посадовець додав, що повністю проти коронавірусу зараз провакцинували 32,6% освітян Львівщини. Такий рівень вакцинації він назвав занизьким і закликав вчителів, викладачів робити щеплення.

«Останні дані говорять про те, що 32,6% освітян на Львівщині вже повністю провакциновані проти коронавірусу. Це є замалий показник. Щоправда, у нас є школи, де відсоток провакцинованих сягає і 90%, але це є окремі школи, які можна порахувати на пальцях двох рук», – відзначив Олег Паска, додавши, що змушувати освітян вакцинуватись ніхто не буде.

Зауважимо, що під час нової хвилі Covid-19 школи, де повністю провакциновано менше 80% колективу, змушені будуть переходити на онлайн-навчання. На якість такого формату нерідко нарікають і батьки, і самі вчителі, яким через пандемію довелося освоювати освітні платформи у мережі, аби проводити дистанційно уроки.

«Для самих педагогів онлайн-навчання є значно складнішим, бо для того, аби провести урок дистанційно, потрібно вдвічі більше часу на підготовку. Попри навчання педагогів якість дистанційного навчання ще не дозволяє настільки якісно організувати освітній процес, як це відбувається при очному режимі. Саме тому вакцинація зараз є вкрай необхідною для збереження життя та здоров’я наших педагогів та налагодження якісного очного навчання у школах», – наголосив головний освітянин Львівщини.

Нагадаємо, новий навчальний рік у Львові та області стартував у звичному форматі. Школи та виші повернулися до роботи офлайн. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Нещодавно у МОЗ запустили розіграш техніки для шкіл, аби підняти рівень вакцинації освітян проти коронавірусу. Детальніше читайте за цим посиланням.

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