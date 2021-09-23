За день вакцинованих педагогів у Львові побільшало на 10%

Станом на 23 вересня у Львові вакцинувались 62% працівників закладів освіти. При цьому ще вчора, 22 вересня, цей показник становив 52%. Також за добу зросла кількість шкіл, де вакциновані необхідні 80% персоналу. Спеціальні бригади перевірять достовірність цієї інформації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Керівниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик заявила, що освітні заклади Львова продовжують працювати у звичному форматі. Відучора кількість вакцинованих працівників освітньої сфери збільшилась на 10%. Також значно збільшилась кількість шкіл, де вже 80% працівників є вакцинованими.

«Сьогодні львівські школи і садочки працюють «наживо», діти прийшли до школи і до закладів дошкільної освіти. Загалом ми маємо на сьогодні вже 62% щеплених працівників – ситуація змінилася кардинально за вчорашній день: якщо ми мали 52%, то сьогодні вже є 62% вакцинованих працівників. Якщо на вчора було лише 4 школи, які мали понад 80% вакцинації працівників, то сьогодні це вже 14 шкіл, і ще 14 шкіл, які вже мають межу 70-80% щеплених або тих, які мають ПЛР-тести або довідки», – зазначила посадовиця.

Також вона додала, що з 24 вересня спеціальні бригади розпочнуть перевірку освітніх закладів на достовірність інформації про вакцинацію працівників. Оскільки вчора управління освіти видало наказ про роботу спеціальних бригад, які перевірятимуть достовірність інформації про вакцинацію. Сьогодні ці бригади сформують, і вже завтра вони ходитимуть по школах і переглядатимуть наявність підтверджуючих документів.

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Зазначимо, що медиків, які підробляють довідки про вакцинацію, та людей, які їх використовують, хочуть позбавляти волі, або ж змусити платити штрафи від 17 до 170 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, з четверга, 23 вересня, Україна перейшла в «жовту» зону карантину.

Обмеження цієї зони передбачають, що школи працюватимуть офлайн, якщо 80% педагогів вакциновані проти коронавірусу. Якщо вакциновано менш працівників, то школа переходить в онлайн-режим, або йде на карантин. Однак це не стосується дитячих садочків та молодших класів. Вони продовжують працювати при будь-якому рівні карантину.

Зазначимо, що у Львові дозволили навчатись очно всім класам шкіл та дошкільним закладам. Втім навчальний процес здійснюватиметься за додаткових вимог. Про правила роботи читайте тут.

Щодо області, то через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу. Інші 14% шкіл, де провакциновано 80% колективу, зможуть продовжити у звичному режимі.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що незабаром для педагогів ведуть обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.

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