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На Львівщині – незадовільний рівень вакцинації освітян. Розподіл по районах

Наталя Дуляба

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Львівщина навіть і близько не дотягує до тих показників вакцинації, які дозволять не переходити на дистанційне навчання. Найгірше щеплення роблять педагоги у Львівському районі – тут провакциновано лише 2,6% освітян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник обласного департаменту освіти і науки Олег Паска.

Згідно з рішенням Кабміну, при введенні в регіоні жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

Львівщина не зуміла наблизитись до такого показника. Серед усіх районів найактивніше щеплення роблять освітяни Стрийського, Червоноградського і Дрогобицького районів, найкритичніша ситуація з вакцинацією – у Львівському та Самбірському районах.

Два необхідні щеплення проти коронавірусу освітяни зробили:

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  1. Стрийський район – 22,3%
  2. Червоноградський район – 21,4%
  3. Дрогобицький район – 20%
  4. Яворівський район – 15,3%
  5. Золочівський район – 14,4%
  6. Самбірський район – 6,2%
  7. Львівський район – 2,6%

Загалом на Львівщині два необхідні щеплення отримала третина педагогів. При цьому донедавна в області некоректно вели такі підрахунки. Спочатку посадовці говорили про 73% вакцинованих першою дозою освітян, згодом стало відомо, що йдеться лише про 44%.

Через недостатній рівень вакцинації у ЛОДА на початку вересня заявили, що освіта готується до переходу на дистанційне навчання. Тим часом у міськраді Львова запевнили, що про онлайн-навчання дітей наразі не йдеться, оскільки спалахів у школах практично немає. Очну форму навчання хочуть зберегти принаймні до кінця вересня.

Тим часом Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у жовту зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня. Продовжити навчання в очному форматі на Львівщині зможуть лише 10% шкіл.

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