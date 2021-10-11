Львівщина – серед областей, де Covid-вакцинація освітян не досягла позначки 80%

В Україні принаймні одну дозу вакцини від Covid-19 отримали вже 83,8% освітян. Проте на Львівщині цей показник поки що складає 79%. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За словами Сергія Шкарлета, в Україні зростає кількість вчителів і працівників шкіл, які роблять Covid-щеплення.

«Сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже 83,8% освітян. Найвищий показник демонструє Миколаївська область. Однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів. Харківська область досягла показника у 90,9%, Луганська – 90%, Донецька – 89,6%», – зазначив міністр.

Як стверджує Шкарлет, попри те, що динаміка із вакцинацією в Україні є позитивною, є ще області, які не досягли позначки у 80%. Серед них – і Львівщина:

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Херсонська – 73%;

Рівненська – 74,3%;

Волинська – 76%;

Івано-Франківська – 77,8%;

Одеська – 78,3%;

Львівська – 79%.

Нагадаємо, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

Зазначимо, після введення «жовтої» зони карантину у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

Через зростання динаміки вакцинації освітян, станом на початок жовтня, більшість шкіл Львівщини повернулась до очного навчання.

Проте через погіршення епідситуації Львів все ж вирішив з 18 жовтня перевести усю старшу школу на дистанційне навчання.

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