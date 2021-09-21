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На Львівщині розгортають додаткові covid-стаціонари

Ольга Денисяка

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Через зростання захворюваності на коронавірус на Львівщині почали розгортати додаткові ліжкомісця. Пацієнтів з коронавірусом прийматимуть у медзакладах, де лікували хворих під час третьої хвилі Covid весною цього року. Про це під час брифінгу 21 вересня заявив очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Протягом 20 вересня у Львівській області госпіталізували 152 осіб із коронавірусною інфекцією. Наразі в стаціонарах лікарень перебуває 1268 хворих  на Covid. Лікарні на 38,4% заповнені пацієнтами.

За словами очільника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, від 1 червня хворих на коронавірус шпиталізовували до дев’яти медзакаладів Львівщини. Від 21 вересня до переліку включили Сокальську та Рудківську лікарні. Згодом хворих почнуть примати ще три заклади: Жидачівська, Пустомитівська та Перемишлянська лікарні.

«На жаль, епідситуація погіршується: збільшується кількість нових випадків захворювання та кількість госпіталізацій. До вчора в області було 8 медзакладів, де лікували дорослих, та одна дитяча лікарня. Відсьогодні ( 21 вересня – ред.) в роботу запустили Сокальську та Рудківську лікарні. Окрім того, ще трьом закладам дали доручння підготувати ковідні відділення до прийому пацієнтів», – повідомив Орест Чемерис.

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Зазначимо, що в цих медзакладах вже лікували хворих на коронавірус весною під час третьої хвилі covid. Однак в червні через відсутність пацієнтів на Львівщині згорнули половину ковідних відділень. Фактично з 20 опорних медзакладів, що приймали хворих на коронавірус, залишилось приблизно 10.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові також готуються розгортати додаткові ліжка.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

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Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій в Україні, тому не виключено, що тут можуть запровадити «помаранчеву» карантинну зону.

Наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. На Львівщині вже зафіксували і першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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