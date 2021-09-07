Львівщина – серед трьох областей, де можуть посилити карантин

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація в Україні зараз у Львівській, Чернівецькій та Вінницькій областях, там можуть посилити адаптивний карантин. Про це свідчать дані МОЗ та заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Так, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив погоджувальній раді парламенту, що в Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Зокрема, найгірші показники захворюваності в трьох областях: Львівська, Чернівецька і Вінницька область.

«Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація по світу. На сьогодні країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема. Найнебезпечніші сьогодні в плані епідемії три області: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріше за все, буде змінюватися колір обмежень. Але в цілому поки казати про якесь посилення обмежень в цілому по країні зарано», – цитує Радуцького УП.

Крім цього, за даними МОЗ, Львівщина за одним із показників наближається до «червоної» зони карантину.

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Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%. Натомість у Львівській області динаміка COVID-госпіталізацій станом на 7 вересня вже складає 60,9%.

Нагадаємо, протягом останніх на Львівщині тижнів зростає захворюваність на коронавірус. У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Також наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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