Лише 14% мешканців Львівщини повністю вакцинувались від Covid 

298 тисяч мешканців Львівської області, що становить близько 14% від усього населення, отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, тобто завершили процес вакцинації. При цьому лише першу дозу отримали 18%. Про це під час брифінгу заявив регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, передає Львівський портал.

За його словами, медсистема Львівщини має можливості вакцинувати необхідні 70% дорослого населення області. Однак мешканці не надто охоче погоджуються на вакцинацію.

Так, щодня проводиться лише близько 7200 щеплень, а для того аби дійти до необхідного показника ( 70% вакцинованого дорослого населення) потрібно робити вдвічі більше ін’єкцій. Він підкреслив, що медична система області готова до того, щоб проводити близько 16 тисяч щеплень за добу.

Відтак станом на початок вересня дві дози вакцини отримали 14% мешканців Львівщини, а лише першу дозу – 18%.

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«Ми маємо можливості вакцинувати необхідні 70%. В області наявні всі вакцини, які є в Україні, достатньо центрів та пунктів вакцинації. Тобто медична мережа готова, лише хочемо, щоб населення більш активно включилось у вакцинацію», – пояснив Олег Когут.

Регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області зазначив, що вакцина Moderna на Львівщині наразі доступна лише для другого щеплення, аби люди, які вже отримали цей препарат, змогли завершити повний курс вакцинації.

Водночас він підкреслив, що є достатня кількість такої ж РНК-вакцини Pfizer. Зокрема, минулого тижня область отримала 17 тисяч доз Pfizer, цього тижня очікує на ще 23 тисячі доз, а також згодом надійде ще 28 тисяч доз.

Також в області щеплення проводять препаратами Astra Zeneca та CoronaVac. Наразі є 190 тисяч доз вакцини Astra Zeneca, а CoronaVac – 170 тисяч доз.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Додамо, в уряді сподівалися, що 70% населення України погодяться на вакцинацію від коронавірусної інфекції. Такий показник необхідний для досягнення колективного імунітету

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я. Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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