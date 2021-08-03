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70% населення Львівщині хочуть провакцинувати від Covid до кінця 2021 року

Вероніка Рой

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На Львівщині планують провакцинувати 70% населення від коронавірусної інфекції до кінця 2021 року. Про це у вівторок, 3 серпня, повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, наразі Львівщина активно проводить вакцинацію від коронавірусної інфекції. Загалом в області вже зробили 365 тисяч Covid-щеплень. За добу зараз вакцинують в середньому від 8 до 10 тисяч мешканців Львівщини. Наталія Іванченко зазначає, що це число може збільшуватися, оскільки кількість вакцин, що отримує область, постійно збільшується.

«Якщо на Львівщині 2,5 млн, а у нас вакциновано – 365 тисяч, то показника 70% вакцинованих на Львівщині дуже хотілося досягнути до кінця 2021 року», – каже вона.

Керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб нагадує, що на сьогодні вакцинація від Covid на Львівщині відбувається чотирма препаратами.

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«Це AstraZeneca, нею переважно роблять другу дозу вакцинації тим, хто отримав першу 90 днів тому. Також використовуємо і CoronaVac. Нею здебільшого щеплюють у центрах і пунктах вакцинації.  Маємо дві вакцини мРНК – Pfizer і Moderna. Різниця між ними полягає у тому, що це є різні виробники, в назві і терміні введення другої дози. По технології виготовлення, по дії на організм  ці вакцини – ідентичні», – додає Наталія Іванченко.

Нагадаємо, в Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. На Львівщині під час цього етапу мешканці зможуть вибирати вакцину. Для цього потрібно той пункт щеплення, де є бажаний препарат.

Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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