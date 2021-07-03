ОСТАННІ НОВИНИ

Всі covid-вакцини, які використовують в Україні, захищають від штаму «Дельта», – ЛОДА

Наталя Дуляба

|

Всі три вакцини, якими в Україні роблять щеплення проти коронавірусу, захищають від нового штаму «Дельта». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів регіональний координатор з вакцинації проти Covid-19 на Львівщині Олег Когут, протягом останнього тижня в області щеплення щодня роблять орієнтовно 5000 людей. Із такими темпами показник вакцинації зріс, втім Львівська область має вийти хоча б на 10 000 щеплень на добу.

При цьому Олег Когут запевнив, що всі вакцини, які використовують в країні, захищають від нового небезпечного штаму коронавірусу «Дельта».

«Щеплення не гарантує того, що людина не захворіє. Проте захистить від важкого перебігу хвороби, а, відповідно, і від ускладнень. Усі три вакцини, що використовують в Україні, захищають від нового штаму», – наголосив він.

Реклама партнерів

Зазначимо, щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані.

Медики використовують вакцини Covishield і Astra Zeneca (взаємозамінні, мають однаковий склад), Coronavac, Pfizer. Загалом щепити хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Цей штам раніше називали «індійським», ВООЗ каже, що його виявили вже у 92 країнах світу.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

Цей штам зараз домінує серед хворих в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через спалах в Росії нова хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися ще до початку осені.

Як писав Львівський портал, нещодавно Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів