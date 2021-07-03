Всі covid-вакцини, які використовують в Україні, захищають від штаму «Дельта», – ЛОДА

Всі три вакцини, якими в Україні роблять щеплення проти коронавірусу, захищають від нового штаму «Дельта». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів регіональний координатор з вакцинації проти Covid-19 на Львівщині Олег Когут, протягом останнього тижня в області щеплення щодня роблять орієнтовно 5000 людей. Із такими темпами показник вакцинації зріс, втім Львівська область має вийти хоча б на 10 000 щеплень на добу.

При цьому Олег Когут запевнив, що всі вакцини, які використовують в країні, захищають від нового небезпечного штаму коронавірусу «Дельта».

«Щеплення не гарантує того, що людина не захворіє. Проте захистить від важкого перебігу хвороби, а, відповідно, і від ускладнень. Усі три вакцини, що використовують в Україні, захищають від нового штаму», – наголосив він.

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Зазначимо, щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані.

Медики використовують вакцини Covishield і Astra Zeneca (взаємозамінні, мають однаковий склад), Coronavac, Pfizer. Загалом щепити хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Цей штам раніше називали «індійським», ВООЗ каже, що його виявили вже у 92 країнах світу.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

Цей штам зараз домінує серед хворих в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через спалах в Росії нова хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися ще до початку осені.

Як писав Львівський портал, нещодавно Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

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