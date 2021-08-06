У стаціонар не потрапив жоден пацієнт, що мав Covid-щеплення, – медик інфекційної лікарні Львова

В Львівську інфекційну лікарню не потрапляв жоден пацієнт з коронавірусом, який був вакцинований. Про це у п’ятницю, 6 серпня. під час брифінгу повідомив лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Андрій Орфін, передає Львівський портал.

За його словами, вакцинація проти коронавірусу дає свої результати. Протягом вакцинальної кампанії до інфекційної лікарні не потрапив жоден пацієнт, що отримав Covid-щеплення.

«Вакцинацію потрібно проводити, бо видно, що вона ефект свій дає. Вакцина є доступною, є центри вакцинації. Є Pfizer та Moderna – всі вакцини, які хотіли люди», – каже лікар-інфекціоніст.

Андрій Орфін зауважує, що побічних ефектів після вакцинації практично не фіксують. Тож закликає мешканців області теж зробити щеплення, аби уникнути важкого перебігу Covid.

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«Вакцинація переноситься досить добре. Єдине прохання після щеплення посидіти цих 30 хвилин поряд кабінету щеплення. Погане самопочуття після вакцинації – це нормальне явище. Хочу зауважити, якщо у вас після щеплення підвищується температура тіла, це позитивний знак. Оскільки імунітет зреагував на введену вакцину і в організмі відбувається вироблення антитіл. Період від введення вакцини до вироблення антитіл – мінімум 2,5 тижні», – додав він.

Зазначимо, на Львівщині зробили майже 400 тисяч Covid-щеплень. З них одну дозу отримали 250 490 мешканців області, дві дози – 144 469 осіб.

Протягом тижня мешканці Львівщини можуть зробити щеплення проти коронавірусу у 17 центрах вакцинації населення.

Нагадаємо, Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині є одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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