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В уряді очікують, що 70% українців погодяться на вакцинацію від COVID

Вероніка Рой

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В уряді сподіваються, що 70% населення України погодяться на вакцинацію від коронавірусної інфекції. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає пресслужба уряду.

Очільник уряду зазначив, що вакцинація є і буде залишатися добровільною для всіх груп населення. При цьому для досягнення колективного імунітету в Україні необхідно, аби приблизно 70% населення мали імунітет, зокрема набутий через щеплення.

«Наразі згідно із соціологічними опитуваннями готові вакцинуватися приблизно 43% українців. Наша мета – це вакцинація до 70% населення, аби в країні був колективний імунітет. Для цього у нас є чітка дорожня карта, де передбачено всі етапи та процеси реалізації кампанії з вакцинації. Ми очікуємо, що в цьому та наступному році вакцинуються близько 22 млн українців», – відзначив прем’єр-міністр.

Крім того, Денис Шмигаль наголосив, що за домовленостями, які досяг Уряд, у І та ІІ кварталі цього року в Україну має прибути 9 млн доз вакцин. Зокрема, у березні в межах глобальної ініціативи COVAX в Україну будуть відправлені 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer-BionNTech, а також 500 тисяч доз вакцини від компанії AstraZeneca. Ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca очікуються в березні від індійського Serum Institute. Загалом уряд веде перемовини про закупівлю вакцин із шістьма найбільшими світовими виробниками.

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Денис Шмигаль відзначив, що всі провакциновані громадяни будуть зареєстровані в закритому державному реєстрі, що дасть змогу їм у майбутньому отримати підтвердження того, що вони отримали щеплення.

«Дискусія стосовно так званих «паспортів вакцинації» триває і в Європі, і в усьому світі. Наш уряд також залучений до них. Наразі немає єдиної думки та моделі. Україна одна з лідерів цифровізації у світі, а тому в разі потреби ми зможемо реалізувати відповідний проект таких паспортів», – розповів прем’єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі в області провакциновано 340 медиків. Ніхто із них заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже 1713 людям. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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