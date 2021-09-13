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292 тисячі мешканців Львівщини провакцинувались від Covid

Наталя Дуляба

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Два необхідні щеплення отримали понад 292 тисячі мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.

Станом на понеділок, 13 вересня, на Львівщині covid-щеплення зробили 650 300 людям. Із них 292 445 особам ввели другу дозу, тому всі вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 12 вересня, щеплення отримали 3146 людей, більше ніж половину з них вакцинували у Львові, решту – на території області.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили американською вакциною Pfizer – 206 985, далі йде китайська CoronaVac, якою провакцинувались 169 172 людини, Moderna – 142 667 осіб, Astra Zeneca – 93 073, та Covishield – 38 403.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Зауважимо, що вакцина Moderna на Львівщині наразі доступна лише для другого щеплення, аби люди, які вже отримали цей препарат, змогли завершити повний курс вакцинації.

Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я. Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Додамо, що в Україні проти коронавірусу провакцинували вже майже 6 мільйонів людей, два необхідні щеплення отримали більше 4,8 мільйона осіб. Із такими темпами рівень вакцинації в Україні й досі є найгіршим в Європі.

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