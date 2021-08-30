Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні залишається найгіршим у Європі

Попри нарощування темпів щеплення, Україна продовжує пасти задніх за рівнем вакцинації населення від коронавірусу в Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.
До ТОП-15 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:
- Мальта – 82.0%
- Ісландія – 73.8 %
- Португалія – 72.8%
- Данія – 71.6%
- Бельгія – 69.9%
- Іспанія – 69.2%
- Ірландія – 68.2%
- Сан-Марино – 67.7%
- Великобританія – 64.0%
- Нідерланди – 61.9%
- Німеччина – 60.2%
- Італія – 60.1%
- Кіпр – 58.8%
- Австрія – 58.6%
- Франція – 58.1%
Україна у Європі залишається абсолютним аутсайдером за рівнем вакцинації. Загалом в українцям здійснено понад 8.93 млн доз вакцини і лише 3.62 мільйона осіб завершило повний курс вакцинації, що становить заледве 8.2% усього населення нашої країни.
Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано:
- Румунія – 26.3%
- РФ – 25.1%
- Македонія – 24.9%
- Молдова – 21.6%
- Албанія – 21.5%
- Болгарія – 15.5%
- Білорусь – 13.4%
- Косово – 11.4%
- Боснія і Герцеговина – 10.9%
- Україна – 8.2%
У світовому рейтингу Україна піднялася на 142 місце, і найближче до нас – Палестина, де від коронавірусу провакциновано 9.2% населення, а позаду Ботсвана, де повну вакцинацію завершило 7.9% людей.
Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».
Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.
Загалом за офіційними даними «Дельтою» заразились вже понад 500 українців.
Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.
18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «За» проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Основною причиною такої ініціативи став повільний прогрес із щепленням та поставками вакцини від коронавірусу в Україну.
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Андрій Котенський