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Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні залишається найгіршим у Європі

Андрій Котенський

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Попри нарощування темпів щеплення, Україна продовжує пасти задніх за рівнем вакцинації населення від коронавірусу в Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.

До ТОП-15 найбільш вакцинованих країн Європи потрапили:

  1. Мальта – 82.0%
  2. Ісландія – 73.8 %
  3. Португалія – 72.8%
  4. Данія – 71.6%
  5. Бельгія – 69.9%
  6. Іспанія – 69.2%
  7. Ірландія – 68.2%
  8. Сан-Марино – 67.7%
  9. Великобританія – 64.0%
  10. Нідерланди – 61.9%
  11. Німеччина – 60.2%
  12. Італія – 60.1%
  13. Кіпр – 58.8%
  14. Австрія – 58.6%
  15. Франція – 58.1%

Україна у Європі залишається абсолютним аутсайдером за рівнем вакцинації. Загалом в українцям здійснено понад 8.93 млн доз вакцини і лише 3.62 мільйона осіб завершило повний курс вакцинації, що становить заледве 8.2% усього населення нашої країни.

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Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано:

  1. Румунія – 26.3%
  2. РФ – 25.1%
  3. Македонія – 24.9%
  4. Молдова – 21.6%
  5. Албанія – 21.5%
  6. Болгарія – 15.5%
  7. Білорусь – 13.4%
  8. Косово – 11.4%
  9. Боснія і Герцеговина – 10.9%
  10. Україна – 8.2%

У світовому рейтингу Україна піднялася на 142 місце, і найближче до нас – Палестина, де від коронавірусу провакциновано 9.2% населення, а позаду Ботсвана, де повну вакцинацію завершило 7.9% людей.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними «Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «За» проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Основною причиною такої ініціативи став повільний прогрес із щепленням та поставками вакцини від коронавірусу в Україну.

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