На Львівщині – 318 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 9 вересня, на Львівщині виявили 318 нових хворих на Covid-19, тоді як одужало 77 людей, а летальних випадків не зафікували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 141 190 людей.

Протягом середи, 8 вересня, лабораторні центри провели 1149 ПЛР-тестів. З них 318 виявились позитивними, серед усіх хворих 134 – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3738 людей (жодного випадку за останню добу). Побороти недугу зуміли 135 157 пацієнтів (+77 за минулу добу).

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Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили у 24 мешканців області, під підозрою – ще 30 осіб. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Нещодавно на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Також у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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