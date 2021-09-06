Україна може перейти в «жовту» зону з 13 вересня, – Ляшко

Україна з 13 вересня може перейти із «зеленої» у «жовту» зону карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив в етері каналу Україна 24.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до «жовтої» зони карантину.

«Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну із зеленого рівня епіднебезпеки в жовтий. Ми від МОЗ подали відповідне клопотання до Кабінету Міністрів. На цьому тижні відбудеться комісія з надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Понад усе з наступного понеділка, 13 вересня, Україна перейде на «жовтий» рівень», – заявив міністр.

Міністр додав, що на жовтий рівень перейде вся країна, а в надалі кожен регіон буде переводитися на інший рівень епіднебезпеки в залежності від показників захворюваності

Реклама партнерів

«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки дозволяє:

проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць). Раніше діяли обмеження, що в заходах може брати участь не більше 20 осіб і для кожного мало бути передбачено 5 кв метрів площі;

відвідування закладів освіти групами більш ніж 20 осіб;

проведення матчів командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць;

роботу ресторанів, кафе, барів та їдалень до 24:00 год. Відвідувачі мають сидіти максимум по чотири особи за столиком і переміщатися по закладу в масках (крім часу сидіння за столиком), між столиками повинна бути відстань не менше 2 м;

роботу басейнів, спортзалів та фітнес-центрів;

роботу магазинів і закладів із дотриманням дистанції та маскового режиму.

Натомість у «жовтій» зоні діють такі заборони:

не можна перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот;

не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

не можна самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

не можна перетинати державний кордон та контрольні пункти в’їзду/виїзду з тимчасово окупованих території іноземцям та особам без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу і обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;

не можна організовувати бенкети, публічні події, святкові заходи на дискотеках, у нічних клубах, ресторанах, кафе, барах та інших розважальних закладах;

не можна проводити в закладах освіти масові заходи за участю учнів з більше, ніж однієї групи чи класу та за присутності інших відвідувачів;

призупиняються планові госпіталізації (крім надання допомоги вагітним, породіллям і новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, паліативним хворим, тим, хто потребує високоспеціалізованої меддопомоги, а також пацієнтам, перенесення госпіталізації яких може мати значний ризик для життя або здоров’я).

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.