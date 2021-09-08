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У стаціонарах на Львівщині лікують понад пів тисячі covid-хворих

Наталя Дуляба

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На лікуванні у стаціонарах на Львівщині перебувають вже 516 хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень зросла майже до 16%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на 8 вересня коронавірус діагностували ще 157 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 72 хворих, ще 520 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 516 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. У реанімації лежать 38 хворих, 14 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Наразі хворих шпиталізують до сімох лікарень на Львівщині, ще стільки ж наразі пустують.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус становить 15,7% і виглядає таким чином:

  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 136
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 124
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 115
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 108
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 18
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 10
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 5
  • Стрийська міська лікарня – 0
  • Стебницька міська лікарня – 0
  • Рудківська лікарня – 0
  • Сокальська ЦРЛ – 0
  • Жидачівська ЦРЛ – 0
  • Пустомитівська ЦРЛ – 0
  • Перемишлянська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, захворюваність на коронавірус на Львівщині почала рости із кінця серпня. У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Дельта». Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Досі штам «Дельта» виявили  у 24 мешканців області, під підозрою – ще 30 осіб. Втім медики переконані, що цей штам вже активно циркулює областю.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

Відтак Львівщина вже готується до переходу на дистанційне навчання.

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