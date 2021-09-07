Через анонсоване посилення карантину в Україні з 13 вересня і недостатній рівень вакцинації освітян Львівщина готується до переходу на дистанційне навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

«Міністр охорони здоров’я заявив, що з понеділка [13 вересня] в Україні можуть ввести адаптивний карантин – «жовту» зону. У такому випадку навчальні заклади, де менше 80% персоналу вакциновані, працюватимуть онлайн. Тож до кінця тижня нас чекає або масова вакцинація персоналу закладів освіти, або з понеділка переходимо на дистанційне навчання», – сказав перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик.

Так, згідно з рішенням Кабміну, при введенні в регіоні жовтої, помаранчевої чи червоної карантинної зони навчальні заклади переходять на дистанційний режим роботи. Офлайн-навчання можливе лише при повній вакцинації 80% персоналу.

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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Зазначимо, до досі на Львівщині некоректно підраховували кількість освітян, що отримали перше щеплення проти коронавірусу. Якщо нещодавно в обласному департаменті освіти говорили про 73% вакцинованих першою дозою педагогів, то нещодавно стало відомо, що насправді перше щеплення отримали лише 44% освітян. Тепер у Львівській ОДА, посилаючись на регіонального координатора з Covid-вакцинації Олега Когута, кажуть, що з-поміж 96 900 освітян Львівщини перше щеплення отримали 39 452 (40,7%), а повністю вакциновані – 31 579 (32,5%).

Водночас медики наголошують, що вакцинація унеможливлює розвиток важких форм коронавірусу. Тому завдяки імунізації мешканці Львівщини, навіть якщо захворіють, то переноситимуть легку форму Сovid-19, при якій не потрібна госпіталізація. Таким чином вдасться уникнути колапсу через перевантажені лікарні.

Так, вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще не потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Своєю чергою директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска зауважує: незважаючи на навчання вчителів, якість дистанційного навчання на Львівщині досі є нижчою від очного формату.

«Для самих педагогів онлайн-навчання є значно складнішим, бо для того, аби провести урок дистанційно, потрібно вдвічі більше часу на підготовку. Попри навчання педагогів якість дистанційного навчання ще не дозволяє настільки якісно організувати освітній процес, як це відбувається при очному режимі. Саме тому вакцинація зараз є вкрай необхідною для збереження життя та здоров’я наших педагогів та налагодження якісного очного навчання у школах», – наголошував Олег Паска під час пресконференції 6 вересня.

Додамо, що на якість дистанційного навчання нерідко нарікають і батьки, і самі вчителі, яким через пандемію довелося освоювати освітні платформи у мережі, аби проводити дистанційно уроки.

Станом на початок 2021 року менше 5% вчителів на Львівщині вміли працювати з учнями за допомогою спеціальних онлайн-платформ.

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