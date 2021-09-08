Коронавірус на Львівщині підхопили ще 157 людей

Станом на ранок середи, 8 вересня, на Львівщині виявили 157 нових хворих на Covid-19, тоді як одужало більше сотні людей, ще п’ятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 140 872 людини.

Протягом вівторка, 7 вересня, лабораторні центри провели 1286 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 157, тобто 12% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 53 особи – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3738 людей (+5 за останню добу). Побороти недугу зуміли 135 080 пацієнти (+106 за минулу добу).

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Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили у 24 мешканців області, під підозрою – ще 30 осіб. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Нещодавно на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Також у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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