Влітку у Львові відреставрували вісім історичних брам

Впродовж цього літа в межах програми співфінансування оновлення історичних вікон і брам у Львові відреставрували 8 вхідних дверей. Зокрема, відновили історичні брами на вул. Героїв Майдану, 40, вул. Костя Левицького, 21 та 42, вул. Коновальця, 44, вул. Захарієвича, 2, вул. Чехова, 28, вул. Турецькій, 2 та на вул. Котляревського, 4. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В ЛКП «Бюро спадщини» розповіли детально про кожну реставрацію:

Двері-віяло на вулиці Героїв Майдану, 40 були у незадовільному стані. Такі двері можуть відчинятися у дві сторони. Поставили на них грати, які там були раніше. Для цього відновили їх за спогадами мешканців. Вони також зберегли елемент цих гратів. Також візуально збереглися місця кріплення, що нам допомогло в роботі.

(Двері-віяло на вулиці Героїв Майдану)

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Двері на вулиці Костя Левицького, 42 – одні з найбільших, які Бюро спадщини допомогло відреставрувати у Львові. До реставрації вони були у незадовільному стані та були зафарбовані чорною фарбою. У них було значно більше втрачених декоративних елементів, аніж думали до того, як за них взялися. Довелося не лише відновити оздоблення, а й нижню частину брами, яка зовсім струхлявіла. Також доповнили втрачені елементи рослинного орнаменту на решітці, зберігши її шарм. А ще відкрили світлик, який тепер видно у всій красі. Загалом брама свого часу зроблена добротно, якісно, проте вона була у поганому стані саме через те, що про неї не дбали.

(Двері на вулиці Костя Левицького)

Двері-віяло на вулиці Костя Левицького, 21 – тут поверхня дерева була доволі пошкодженою і потребувала значної кількості нових вставок. Для збереження текстури деревини та приховування значної кількості пошкоджень двері покрили спершу бейцом темного відтінку, а потім – прозорим матовим лаком, що в результаті надало дверям темного насиченого відтінку. А ще у цих дверях верхні дві завіси підлягали ремонту, тому були збережені, а от нижні довелося замінити. Також тут замінили засклення на нове, із нанесеним матовим візерунком по контуру, що нагадує візерунок плитки у під’їзді будинку. А ще реставратори встановили нові ручки, адже автентичні були втрачені.

(Двері-віяло на вулиці Костя Левицького)

Двері-віяло на вулиці Коновальця, 44 були виготовлені з ялиці. Цікаво, що цей матеріал доволі рідко зустрічається серед львівських брам. Ця деревина є досить складною в роботі. Окрім того, на дверях виявили чимало пошкоджень, що підштовхнуло реставраторів обрати темний антрацитово-коричневий відтінок фарби для роботи.

(Двері-віяло на вулиці Коновальця)

Двері-віяло на вулиці Захарієвича, 2 були у незадовільному стані. Вони були скручені, через що їх довелося повністю розбирати і збирати заново. Дубова коробка була погано закріплена у стіні, що негативно впливало на відкривання дверей. Тому мешканці користувалися, в основному, тільки правою частиною дверей. В процесі ремонту були відрегульовані автентичні завіси та міцно закріплена дверна коробка.

(Двері-віяло на вулиці Захарієвича)

Дубові двері на вулиці Чехова, 28 раніше були зафарбовані чорною фарбою, тож нічим не вирізнялися. Окрім того, реставраторам довелося замінити біля 40% деревини, яка стала непридатною. Нам довелося підняти раму дверей на 3-4 см, адже вона дуже осіла з часом. Також виготовили нові вставки, змінили одну завісу і пропрацювали і над декоративним оздобленням. Зокрема, виготовили нові ручки та ковані решітки, адже на цій брамі були дротові аматорські, зроблені ще в радянський час.

(Дубові двері на вулиці Чехова)

Металева брама на вулиці Турецькій, 2 була зафарбована чорною фарбою. Тепер ж фахівцям вдалося відновити її автентичний колір. Окрім того, реставраторам довелося замінити близько 25% металу, який став непридатним для відновлення. Коли реставратори розчищали фарбу, то виявили первісний колір цих дверей: раніше вони були зеленими. Тож повернули автентичний відтінок цій брамі. Також відновили засклення дверей, адже раніше замість скла віконниці були забиті металевою бляхою. А ще виготовили нові ручки, адже автентичні були втрачені. Мешканці пам’ятали які там були раніше і показали на схожі у сусідньому будинку, тож виготовили їх за таким зразком.

(Металева брама на вулиці Турецькій)

Двері на вулиці Котляревського, 4 були доволі знищені: стерта фарба, зношений вигляд та втрачені ручки. Фахівцям вдалося відновити їхній первісний вигляд, а також автентичний колір та вишукані оздоблення. На цих дверях були вибиті завіси, ми їх відремонтували, а також укріпили коробку, яка була зрушена, особливо з правого боку. Також замінили третину порогу з внутрішньої сторони, виготовили внутрішні арочні стулки та прикріпили їх на завіси, щоб можна було вставляти скло», – підвели підсумки літніх реставраційних робіт в ЛКП «Бюро спадщини».

(Двері на вулиці Котляревського)

Загалом в цьому році у Львові відреставрували 23 брами. На сьогодні реставратори працюють над відновленням ще 16 брам та 20 вікон.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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