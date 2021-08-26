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Реставратори відновили ще одну автентичну львівську браму

Наталя Дуляба

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У житловому будинку на вул. Турецькій, 2, що поблизу Парку культури, повернули до життя автентичну вхідну браму. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Йдеться про металеві вхідні двері у триповерховий житловий будинок №2 на вул. Турецькій. Реставраторам довелось замінити близько 25% металу, який уже був непридатний для відновлення. Також вдалося повернути автентичній брамі її історичний колір.

«Коли ми почали розчищати фарбу, то виявили первісний колір цих дверей: виявилося, що раніше воли зеленими. Тож ми повернули автентичний відтінок цієї брами, відновили засклення дверей, адже раніше замість скла віконниці були забиті металевою бляхою. А ще виготовили нові ручки, адже автентичні були втрачені. Мешканці пам’ятали, які там були раніше, і показали на схожі у сусідньому будинку, тож ми виготовили їх за таким зразком», – розповів реставратор Ігор Добрянський.

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Всі роботи обійшлися у 65 961 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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